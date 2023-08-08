Шесть катеров арестовали в яхт-клубе после гибели мужчины в Финском заливе

Мужчина спрыгнул с тонущего катера и погиб. Фото: Транспортная прокуратура

После обысков в яхт-клубе сотрудники прокуратуры и СК приняли решение об аресте шести катеров. Напомним, утром 8 августа туда пришли сотрудники правоохранительных органов из-за уголовного дела, которое возбудили после гибели мужчины на Финском заливе.

- Маломерные суда в коммерческих целях использовались незаконно, - подтвердил источник spb.kp.ru.

После проведения оперативно-следственных действий специалисты изъяли нужную документацию, которую теперь проверят на соответствие закону.

Напомним, мужчина на Финском заливе погиб 21 июля. На яхте находились девять человек. Никто из них не пострадал. По предварительной информации, причиной трагедии считают техническую неисправность в виде лопнувшей выхлопной трубы судна. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении техники безопасности.