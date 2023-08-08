23 человека пропали в Петербурге и Ленобласти за сутки 7 августа

В Петербурге и Ленобласти пропали 23 человека за сутки. Фото: "Лиза Алерт"

Самый жаркий день этого лета, 7 августа, стал очень тяжелым для поисковиков отряда «Лиза Алерт». За сутки им поступило 23 заявки. Волонтеры отмечают, что это даже не рекорд. Большинство ситуаций завершились словами «найден, жив». Но без трагедий не обошлось.

- 23 заявки на поиск людей за одни сутки – далеко не рекорд для петербургского отряда, но, поверьте, это серьезная нагрузка. Особенно если учесть, что каждая вторая – срочная. И не все они закончились со статусом «найден, жив», - отметили в пресс-службе отряда «Лиза Алерт».

В основном, в жаркий день пропадали дети и пожилые люди. Так, например, 12-летний мальчик ушел провожать друга и не вернулся домой. Семья с двумя детьми, подростком и годовалой малышкой, уехали отдыхать с палатками и не выходят на связь… И это лишь некоторые истории.

Многие поиски проходили около воды, потому что почти весь Петербург отправился на пляжи. Например, две 11-летние девочки и четырехлетний братик одной из них скрылись за кустами, но к счастью, их удалось найти.

Что касается пенсионеров, то в основном пропадают те пожилые люди, которые недавно оказались в нашем регионе. Иногда они не помнят точного адреса, но волонтеры всегда находят способ вернуть родственников их близким.

Напомним, 7 августа в Петербурге и Ленобласти утонули четверо детей.