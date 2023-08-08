Трехлетний малыш в Ленобласти выпал из окна четвертого этажа и выжил

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Маленький ребенок получил серьезные травмы после падения с четвертого этажа. Инцидент случился 7 августа в Приозерском районе Ленобласти. Трехлетний малыш забрался на подоконник, когда мама отвлеклась. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал на улицу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- В результате падения ребенок получил травмы. В настоящее время мальчику оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет, - прокомментировали в региональном ведомстве.

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку. Они выяснят все причины и обстоятельства, из-за которых пострадал малыш.

Напомним, на Васильевском острове накануне произошла подобная ситуация. Двухлетний малыш выпал с третьего этажа. Еще живым его повезли в больницу, но от полученных травм ребенок умер.