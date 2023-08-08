Памятный знак в честь героя Михаила Боброва установят в сквере в Петербурге

В сквере имени Михаила Боброва появится памятный знак в его честь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В сквере имени почетного гражданина Михаила Боброва, который находится между Петровским переулком и улицей Красного Курсанта в Петербурге, появится памятный знак в честь героя. По словам его сына, знак установят не для увековечивания памяти, а в большей степени для того, чтобы сохранить историческую память об истории и жизни Северной столицы и его жителей. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Главная цель - сохранить память о подвиге ленинградцев, переживших войну и блокаду, - отметил сын Боброва.

Все заслуги героя сложно перечислить. В начале Великой Отечественной войны он был разведчиком и сражался в тылу врага. А после контузии жил в блокадном Ленинграде. Вместе с альпинистами он маскировал золоченые шпили соборов, которые фашисты использовали как ориентиры для сброса снарядов.

Кроме того, Бобров стал одним из основателей школы современного пятиборья. Несколько лет жизни он отдал на тренировки сборной Ленинграда по этому виду спорта. Также он стал старейшим покорителем Северного полюса, за что его занесли в Книгу рекордов Гиннесса.