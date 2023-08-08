Неадекватный житель Петербурга угрожал взорвать все банки Ленобласти

Полицейским пришлось проверить все офисы одного из банков в Ленобласти из-за угрозы от минера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 8 августа на электронную почту одного из банков Петербурга пришло электронное письмо, в котором говорилось о минировании всех офисов этого банка в Ленобласти. В тексте 22-летний парень указывал, что пошел на этот шаг, так как его жизнь «не имеет смысла». Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Помимо прочего, минер требовал прислать спецназ и журналистов в Павловский парк. Он утверждал, что держит в заложниках маленькую девочку. При этом он заявил, что мать ребенка уже убил и ее труп лежит рядом. В конце своего письма автор пригрозил, что расправится со школьницей и активирует бомбы в банках.

- На данным момент установлено, что у банка такого человека среди клиентов нет. В письме часть букв «З» заменена на цифру 3, а часть букв «О» - на цифру 0, - сообщил источник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.