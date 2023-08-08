Комплекс из 367 премиальных апартаментов построят на Петровском острове

Новый комплекс с апартаментами построят на Петровском острове. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комплекс на 367 премиальных апартаментов, большая часть из которых видовые, построят между набережной Малой Невы и Петровским прудом в Петербурге. Общая площадь комплекса составит 90 тысяч квадратных метров, а разместится он на участке в 2,2 гектара. Проект строительства выкупила Element Development у «Группы ЛСР». Сумму сделки компании не называют, однако эксперты говорят, что она могла достигнуть 6 млрд рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург».

- Нам удалось купить последний свободный участок под застройку на Петровском острове. Он расположен на первой линии у воды, с видом на исторический центр. А наличие разрешения на строительство позволит быстро выйти на строительную площадку, - отметил гендиректор девелоперской компании Виталий Коробов.

Он добавил, что комплекс будет состоять из нескольких корпусов, высота их составит от четырех до восьми этажей. А строить здания будут порядка 3,5 лет.