Убийство гендиректора петербургской компании «Монолит» заказали из-за долгов

Гендиректора петербургской строительной компании застрелили из-за долгов. Фото: пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге продолжают расследовать дело о громком убийстве гендиректора строительной компании «Монолит» 46-летнего Виктора Алиева. Напомним, что оно произошло утром 5 июня. Оказалось, что неизвестный за денежное вознаграждение предложил двоим мужчинам убить бизнесмена. А мотивом для этого послужили долги погибшего и осуществляемая им финансово-хозяйственная деятельность. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемых задержали 7 августа. Им оказался 41-летний житель Сестрорецка, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По версии следствия, именно он семь раз выстрелил в Алиева из пистолета «Тульский Токарев». Также правоохранители поймали 43-летнего жителя поселка Ленинское, который привез своего приятеля к месту убийства и следил за обстановкой во время стрельбы. Об этом сообщили в СУ СКР по Петербургу.

- В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление иных лиц, причастных к совершению данного преступления и привлечение их к уголовной ответственности, - добавили в ведомстве.

В пресс-службе МВД уточнили, что подельнику киллера избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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