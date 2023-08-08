17 взрослых и 8 детей утонули в Петербурге с начала купального сезона

С начала купального сезона в Петербурге утонули 25 человек. Фото: Александр ГЛУЗ

С начала купального сезона в Северной столице утонули 25 человек, в том числе и восемь детей. Также за этот период из смертельных объятий воды успели спасти 33 взрослых и четыре ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу. Напомним, что две трагедии произошли вчера, 7 августа. На Финском заливе захлебнулся семилетний мальчик, а на Суздальском озере не смогли спасти 17-летнего парня.

- В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, жаркая погода не покинет Северную столицу. Поэтому Главное управление МЧС России по Петербургу обращается ко всем жителям и гостям города с призывом не пренебрегать элементарными правилами безопасности во время отдыха, тем более - при отдыхе на водоемах, - попросили в ведомстве.

В частности, не стоит оставлять детей без присмотра на пляже и вблизи водоемов. Также специалисты не рекомендуют заходить в воду в состоянии опьянения.