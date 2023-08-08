Петербурженка получила 150 тысяч рублей за травмирование ноги в трамвае

Петербурженка отсудила 150 тысяч рублей за полученные в трамвае травмы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербурженка через суд добивалась возмещения морального вреда за полученные в трамвае травмы. Дело в том, что в октябре 2022 года, когда она выходила из транспорта, под ней проломилась ступенька. Нога провалилась в дыру, от чего женщина упала и получила серьезные травмы. Тогда ее госпитализировали. И хоть страховая компания выплатила ей 10 тысяч рублей, горожанка посчитала, что ГУП «Горэлектротранс» должен компенсировать моральный вред. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Также учитывается степень физических и нравственных страданий. Размер компенсации должен соответствовать как принципами конституционной ценности жизни, здоровья и достоинства личности, так и принципами разумности и справедливости, - отметили в пресс-службе.

В иске пострадавшая затребовала выплатить ей 300 тысяч рублей. Однако суд посчитал эту сумму слишком завышенной и взыскал с предприятия 150 тысяч рублей.