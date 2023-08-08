Новая система подачи такси появилась в «Пулково». Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургском «Пулково» реализовывают новую схему подачи такси. Теперь водители, сотрудничающие с популярным агрегатором, смогут парковаться на специальной «накопительной» стоянке в границах аэропорта – площадке P9. Доехать от нее до терминала возможно за одну-две минуты. Об этом рассказали в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной столицы».

– Такой подход сделает подачу быстрой, а холостой пробег сократит. К слову, снизится и количество пробок возле терминала. Будем масштабировать этот проект на другие тарифы и территории, – отметил глава комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Сегодня нововведение распространяется на поездки через приложение по тарифам «Комфорт+» или «Ультима» с любым способом оплаты. Кроме того, машину можно заказать и на двух специальных офлайн-стойках заказа возле зоны выдачи багажа, которые работают круглосуточно.

Вскоре заказать транспорт по такой же схеме можно будет по тарифам «Комфорт» и «Эконом».