На Морской собор на Крюковом канале вернули подлинный крест XVIII века. Фото: КГИОП

Подлинный крест XVIII века возвращают на купол Морского собора на Крюковом канале. Его сняли два года назад, когда начали реставрацию храма. В мастерской стальной остов распятия очистили от коррозии, обработали специальной смесью против ржавчины. Также специалисты выполнили золочение сусальным золотом. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

– Процедура подъёма долгая, поскольку краном поднять его невозможно из-за слишком нехватки пространства. Крест подняли лебедкой на высоту около 20 метров, и теперь реставраторы будут вручную поднимать его на верхний 25-й ярус, – рассказал глава комитета Сергей Макаров.

Крест не смогли поднять с помощью крана. Фото: КГИОП

Он уточнил, что вся процедура займет около недели, потому что потребуется разбирать и собирать яруса лесов. После установки креста и завершения окрасочных работ начнут гидроизолировать фундамент. Завершить реставрацию колокольни планируется до конца текущего года.