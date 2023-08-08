Путин поинтересовался сроками завершения реставрации консерватории в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент России Владимир Путин прокомментировал затянувшуюся на пять лет реставрацию консерватории Римского-Корсакова в Петербурге. Глава государства даже поинтересовался, когда все-таки ждать сдачи объекта. Обсуждение проходило в Кремле, а транслировал диалог телеканал «Россия 24».

– Не может быть, чтобы строители не любили классическую музыку! Интеллигентные люди. Надеюсь, что 2024 год – это окончательный срок ремонта, – отметил президент во время выступления.

Вдаваться в подробности и расписывать личное впечатление от культурного «долгостроя» Владимир Путин не стал. Но за секундами эфирного молчания скрывалось многое. Напомним, что реставрацию памятника должны были закончить еще в далеком 2019 году. Но консерватория будто была заколдована: то подрядчики меняются из-за нарушения контракта, то компания-реставратор сама отказывается от проекта спустя два года.