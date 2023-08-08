Вентиляция вспыхнула на хлебопекарном комбинате на улице Куйбышева в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поздним вечером, 8 августа, в Петроградском районе Петербурга случился пожар. На улице Куйбышева загорелась вентиляция в четырехэтажном здании хлебокомбината. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– В помещении общей площадью 35х45 метров, загорелись два «квадрата» вентиляции, – уточнили спасатели.

Им удалось полностью ликвидировать разбушевавшееся пламя всего за час. Усилиями четырех пожарных машин и 17 сотрудников МЧС к 22:43 стухли последние следы стихии, а в район вернулось спокойствие и благодать. К счастью, из-за разъяренного огня никто не пострадал. Причины, по которым вспыхнуло помещение, пока что остаются неизвестными.

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