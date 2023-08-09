Пьяный петербуржец спрыгнул с Арсенальной набережной в Неву

Пьяный мужчина едва не погиб из-за прыжка в Неву с набережной в Петербурге. Фото: скриншот видео

Удивительные происшествия порой случаются в Петербурге. Ничего криминального или чрезвычайного в них практически нет, но волосы на голове тем не менее шевелятся. Так, например, жарким днем, 8 августа, местный житель поспешил охладиться в Неве. Далеко идти ему, очевидно, не хотелось: прыгнул в реку он прямо с Арсенальной набережной, проскочив в пяти-десяти сантиметрах от бетонной ступени. Видео «прыжка веры» появилось в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– В отличной рубашке родился. Мужик может отмечать второй день рождения, – написал один из пользователей в комментариях под постом.

Читатели сообщества единогласно убеждены: то, что местный житель остался не только невредим, но и вообще жив – удача, которая дается один раз в жизни. Как рассказали очевидцы, прыгуна они пытались долго, но безуспешно отговорить. Поэтому, возможно, мы еще раз увидим его трюк.