Осколки взорвавшегося колеса бетономешалки попали в машину на КАД Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Пункт назначения» превратился в реальный случай из жизни для одного автомобилиста в Петербурге. Так, ничего не подозревающий мужчина поставил свою машину на аварийку и припарковал ее на обочине КАДа. Но у проезжавшего мимо автобетоносмесителя что-то пошло не по плану: взорвалось колесо. Куски на которое его разнесло прилетели аккурат в водителя легковушки. Об этом сообщили очевидцы в соседском сообществе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Всегда стараюсь объезжать фуры. Пытаюсь сразу обогнать. Если не получилось, то точно прямо за ними ехать. Это каждый раз такая рулетка, – прокомментировал видео один из читателей сообщества.

Некоторые пользователи даже предположили, что под колеса бетономешалки что-то попало. И стертая за несколько сезонов резина буквально дала трещину. В каком состоянии находится пострадавший автомобилист, пока что неизвестно.