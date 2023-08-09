Блокадники получат единовременную выплату к 80-летию освобождения Ленинграда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минтруда России разработало проект, по которому обладатели медали «За оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда» получат единовременную выплату. Планируется, что 50 тысяч рублей свидетели осажденного города увидят к 80-летию полного его освобождения. Об этом пишет «Вечерний Петербург» со ссылкой на пресс-службу министерства.

– Предполагается, что средства блокадники получат в период с декабря 2023 года по январь 2024 года, – передает издание.

Непосредственно в пояснительной записке к документу специалисты отметили, что выплата также полагается награжденным соответствующими медалями и знаками, но проживающим не только на территории России. Помощь получат представители Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Общая численность получателей пока что составляет более 62 тысяч человек.