Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 22:38

Блокадники получат единовременную выплату к 80-летию освобождения Ленинграда

По 50 тысяч рублей получат блокадники к 80-летию снятия кольца с Ленинграда
Элеонора КУРЮМОВА
Блокадники получат единовременную выплату к 80-летию освобождения Ленинграда.

Блокадники получат единовременную выплату к 80-летию освобождения Ленинграда.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минтруда России разработало проект, по которому обладатели медали «За оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда» получат единовременную выплату. Планируется, что 50 тысяч рублей свидетели осажденного города увидят к 80-летию полного его освобождения. Об этом пишет «Вечерний Петербург» со ссылкой на пресс-службу министерства.

– Предполагается, что средства блокадники получат в период с декабря 2023 года по январь 2024 года, – передает издание.

Непосредственно в пояснительной записке к документу специалисты отметили, что выплата также полагается награжденным соответствующими медалями и знаками, но проживающим не только на территории России. Помощь получат представители Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Общая численность получателей пока что составляет более 62 тысяч человек.