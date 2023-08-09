Спасатели достали труп утонувшего мужчины из карьера в Ленобласти

Труп достали из воды 8 августа. Фото: t.me/acclenobl

В Гатчинском районе Ленинградской области накануне утонул мужчина. Тело погибшего доставали спасатели. На место происшествия приехали сотрудники аварийно-спасательной службы. Об этом 8 августа сообщает Online47 со ссылкой на пресс-службу чрезвычайного ведомства.

- Спасателям около десяти утра поступили сведения о том, что в карьере недалеко от деревни Новинка накануне утонул мужчина, - пишет издание.

Тело утонувшего мужчины в карьере искали водолазы. После поисков специалисты все-таки достали труп из воды, доставили его на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов. Спасатели подчеркнули, что этот карьер не входит в зону патрулирования.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Труп направлен в морг для установления точной причины смерти. Личность мужчины тоже пока не установили.