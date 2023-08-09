Теплая и дождливая погода ожидается в Петербурге 9 августа

В Петербурге пройдут кратковременные дожди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В среду, 9 августа, Петербург находится на границе атмосферных образований. Тем временем, в Ленинградской области погода будет формироваться под влиянием гребня антициклона. На востоке региона на обстановку повлияет атмосферный фронт. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на востоке области местами кратковременные дожди, возможны грозы, - заявил синоптик.

В Петербурге температура воздуха составит от 23 до 25 градусов. В Ленобласти ожидается от 21 до 26 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление немного вырастет, но останется в пределах нормы.

В четверг, 10 августа, в Северной столице особых изменений в погоде не предвидится. Температура воздуха останется на уровне от 24 до 26 градусов.