Часть ЗСД в Петербурге перекроют из-за велозаезда 13 августа

В Петербурге перекроют часть ЗСД. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автолюбителей в Петербурге предупредили о перекрытии Западного скоростного диаметра в воскресенье, 13 августа. Некоторые участки платной дороги закроют из-за проведения велосипедного заезда. Движение машин ограничат на Северном участке. Об этом сообщает пресс-служба «Магситрали Северной столицы».

- 13.08.2023 с 06:00 до окончания мероприятия (расчетное время 13:00) будет закрыто движение транспортных средств от съезда с трассы Е-18 «Скандинавия» на ЗСД до съезда с ЗСД на Приморский проспект, - говорится в сообщении.

Таким образом, примерно до часу дня в Петербурге будут перекрыты съезды с Зеленогорского шоссе, с Нового шоссе, с КАД, с Шуваловского проспекта, с Богатырского проспекта в южном направлении и ряд других съездов. С полным перечнем ограничений на Западном скоростном диаметре можно ознакомиться на официальном сайте.