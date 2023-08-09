Подросток в Ленобласти угрожал незнакомцу пистолетом, чтобы отобрать футболку

Мальчика отвезли в полицию. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В Янино подросток угрожал сверстникам пистолетом и требовал отдать ему футболку незнакомца. Вероятно, парню понравилась чужая одежда. К тому же, вещь была известного молодежного бренда. Хулиган размахивал травматом и угрожал прострелить другому мальчику колени. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Признавашки ДТП и ЧП» во ВКонтакте.

- К другим ребятам он тоже подходил и просил закурить, ему ответили, что ничего такого нет при себе. Тогда он сказал: «Если найду, то колени вам прострелю», - рассказывают свидетели случившегося.

Хулигана в итоге поймали и отвезли в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов приняли заявление от пострадавших, провели с подростком профилактическую беседу и вернули его родителям.

Пользователи в комментариях сомневаются, что в руках мальчика действительно был травматический пистолет. Они предположили, что это обычная игрушка с маркетплейса, которая не могла навредить другим ребятам.