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НовостиПроисшествия9 августа 2023 7:05

Двухлетняя малышка из Петербурга отравилась таблетками, перепутав их с конфетами

Маленькая девочка из Петербурга попала в больницу, перепутав лекарства с конфетами
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девочку отвезли в больницу.

Девочку отвезли в больницу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Купчино двухлетняя малышка отравилась таблетками. Родители забыли спрятать от ребенка сильнодействующий препарат. Девочка добралась до лекарств вечером 8 августа. Она перепутала их с конфетками. Малышке 2,5 года. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Ребенка госпитализировали из квартиры на улице Олеко Дундича. Ее отвезли в детскую больницу №5 имени Филатова. Врачи оценили состояние девочки как тяжелое, - рассказал источник.

Родители объяснили, что дочь съела 15 таблеток от гипертонии и сердечной недостаточности. Лекарство предназначалось малышке, потому что у нее диагностировали врожденный порок сердца. Известно, что семья полная и не состоит ни на каких учетах. Врачи оказывают малышке всю необходимую помощь.

Напомним, накануне подросток угрожал сверстникам пистолетом и требовал у незнакомца футболку. За это парня отвезли в отдел полиции.