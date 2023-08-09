Двухлетняя малышка из Петербурга отравилась таблетками, перепутав их с конфетами

Девочку отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Купчино двухлетняя малышка отравилась таблетками. Родители забыли спрятать от ребенка сильнодействующий препарат. Девочка добралась до лекарств вечером 8 августа. Она перепутала их с конфетками. Малышке 2,5 года. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Ребенка госпитализировали из квартиры на улице Олеко Дундича. Ее отвезли в детскую больницу №5 имени Филатова. Врачи оценили состояние девочки как тяжелое, - рассказал источник.

Родители объяснили, что дочь съела 15 таблеток от гипертонии и сердечной недостаточности. Лекарство предназначалось малышке, потому что у нее диагностировали врожденный порок сердца. Известно, что семья полная и не состоит ни на каких учетах. Врачи оказывают малышке всю необходимую помощь.

Напомним, накануне подросток угрожал сверстникам пистолетом и требовал у незнакомца футболку. За это парня отвезли в отдел полиции.