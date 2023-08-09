Международный культурный форум пройдет в ноябре 2023 года в Петербурге

Форум не проводился с 2019 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впервые с 2019 года в Петербурге пройдет Международный культурный форум. Он запланирован на ноябрь 2023 года. Напомним, в прошлом году событие отменили. О том, что оно все-таки состоится, сообщает ТАСС со ссылкой на Министра культуры России Ольгу Любимову.

- Мы сейчас немного меняем архитектуру форума. Но он точно будет. Надеюсь, что будет очень ярким, безусловно, международным, - приводит издание цитату Любимовой.

Санкт-Петербургский международный культурный форум признан событием мирового уровня. Каждый год в нем участвовали тысячи экспертов со всего света. Это успешные деятели театра, балета, оперы, режиссеры и музыканты, представители власти и бизнеса.

В прошлых годах форум не проводился из-за пандемии. А в 2022 году его внезапно отменили за месяц до события.