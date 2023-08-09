Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 августа 2023 7:38

Молодой петербуржец поджег чужой «Ягуар» из-за конфликта на дороге

Двоих петербуржцев будут судить за поджог «Ягуара» после конфликта на дороге
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Два петербуржца сожгли чужой «Ягуар» и отправились под суд.

Два петербуржца сожгли чужой «Ягуар» и отправились под суд.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двоих петербуржцев отправили по суд за поджог чужого «Ягуара». Оказалось, что хулиганы пошли на это из-за дорожного конфликта. Следователи выяснили, что осенью 2022 года 24-летний парень ехал на своем «БМВ Х6» по кольцевой автодороге в Московском районе, и там его подрезал «Ягуар». Молодой водитель не стерпел такой наглости и придумал план мести. Но на дело он пошел не один, а вместе с 25-летним другом. Они нашли автомобиль, облили его горючим и подожгли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- В ночь со 2 на 3 октября 2022 года хулиганы облили припаркованный у дома 16 по улице Федюнинского в городе Ломоносове «Ягуар» горючей жидкостью и подожгли его. В результате их действий от огня также пострадал стоящий рядом автомобиль «Мерседес», - добавили в ведомстве.

Материальный ущерб оценили в более чем 10 млн рублей. Молодых людей обвинили в уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений. Дело рассмотрит Петродворцовый районный суд.