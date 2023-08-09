Подозреваемого в жестоком изнасиловании в парке Малиновка задержали в Петербурге

Мужчина уже третий раз привлекается к ответственности за изнасилование. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в жестоком изнасиловании женщины в парке Малиновка. Происшествие случилось ночью 3 августа в районе торгового центра «Июнь». Об этом 9 августа пишет «Мойка 78».

- Специалисты исследовали генетический профиль биоматериалов и выяснили, что он совпадает в генотипом 35-летнего безработного. На него пали подозрения в изнасиловании, - рассказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина буквально в прошлом году вышел из мест заключения по делу об изнасиловании и убийстве. Еще в 2005 году его обвинили в подобном преступлении, но тогда он был подростком, поэтому отделался условным сроком.

А в 2007 - его отправили в колонию на 21 год за изнасилование, убийство и кражу. Правда, в 2022 году он вышел по помилованию. Расследование текущего уголовного дела продолжается.