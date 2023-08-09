«Нужно присесть на дорожку»: Больше половины петербуржцев верят в приметы

Больше половины петербуржцев верят в народные приметы и придерживаются различных ритуалов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приметы и традиции для некоторых людей стали неотъемлемой частью жизни. Для одних важно в новый дом первой запустить кошку, другим перед путешествием нужно присесть на дорожку, третьи обязательно посмотрятся в зеркало, если вернулись за чем-либо домой. Среди петербуржцев таких и других подобных ритуалов придерживаются 63% опрошенных. Этим поделились аналитики платформы «Авито Услуги».

- Из 63% опрошенных 20% респондентов рассказали, что в их семье принято соблюдать многие бытовые ритуалы, а 43% - только некоторые. Еще 15% петербуржцев поделились, что верили во многие приметы в детстве. А 17% жителей региона никогда не были суеверными., - говорится в исследовании.

Самым распространенным среди петербуржцев ритуалом стала необходимость присесть на дорожку. Так делают 68% семей. Второе место разделили традиции постучать по дереву или поплевать через плечо, чтобы не сглазили, а также посмотреться в зеркало при возвращении домой за забытой вещью. Этого придерживаются 61% опрошенных. А еще 55% верят, что если вилка или ложка случайно упадет, то скоро придут гости.

Также многие петербуржцы верят, что нельзя передавать вещи через порог, выносить мусор на ночь или делать уборку, пока близкие находятся в дороге.