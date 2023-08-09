Мошенников будут судить в Петербурге за махинации с маткапиталом в 23 млн рублей

Мошенников будут судить в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Организованная группа из 10 человек провернули мошенническую схему с обналичиванием материнских капиталов. Они заключали фиктивные договоры на строительство жилых домов, получали выплаты, а потом распределяли их между клиентами и мошенниками, которые обычно просили не меньше 40 процентов суммы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Следствием установлено, что в течение 2019 и 2020 года кооперативы с помощью объявлений в соцсетях и на интернет-ресурсах только на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области привлекли 50 клиентов. Нанесенный федеральному бюджету ущерб составил более 23 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Десять человек из преступной группы задержаны. В их квартирах и офисах прошли обыски, где найдены необходимые документы, деньги, печать, компьютеры. Расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.