Завернутый в ковер труп убитого год назад мужчины нашли в канаве в Ленобласти

Полицейские нашли преступника спустя год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские из Петербурга задержали мужчину, которого подозревают в убийстве, совершенном в прошлом году. Мужчина привел специалистов к спрятанному трупу. Сам инцидент произошел еще в мае 2022 в Волховском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В конце мая мужчина выпивал со знакомым. Они поссорились и один убил другого тремя ударами ножом. Пострадавший скончался на месте, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Дальше преступник завернул тело в ковер и сбросил его в дренажную канаву, присыпал землей и накрыл ветками. А затем еще и вымыл квартиру от крови. Кухонный нож и мобильный телефон он выбросил в ручей.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. 8 августа задержанный привел полицейских к спрятанному трупу, который пролежал там больше года. Расследование продолжается.