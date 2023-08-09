Более 10 млн пассажиров обслужили в аэропорту Пулково с начала 2023 года

Самый высокий пассажиропоток был зафиксирован 28 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На внутренних рейсах в аэропорте Пулково обслужили более 10 миллионов пассажиров с начала 2023 года. Этот показатель был достигнут на месяц раньше, чем прошлом году. За июль через Пулково отравились 2,3 миллиона пассажиров. По сравнению с таким же периодом прошлого года, это на 6,7 процента больше, сообщает пресс-служба аэропорта.

- Таким образом, Пулково сохраняет за собой второе место в России по общему пассажиропотоку, опережая Домодедово и Внуково, - говорится в сообщении.

В аэропорте рассказали, что самый высокий пассажиропоток был зафиксирован 28 июля. Тогда гостями воздушной гавани стали более 80 тысяч человек.

Чаще всего петербуржцы летают в Екатеринбург, Новосибирск, Калининград, Сочи, Москву. Среди зарубежных направлений популярностью пользуются Дубай, Ереван, Минск, Стамбул, Анталья.