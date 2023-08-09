Пьяный петербуржец жестоко избил собственную бабушку кулаками по голове

Суд назначил мужчине исправительные работы на 3 месяца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге вынес приговор внуку, который жестоко избил собственную бабушку. Мужчина был пьян и напал на 87-летнюю женщину. Он не менее пяти раз ударил ее кулаками по голове. Пенсионерка мучилась от боли, а на ее лице появились кровоподтеки. Несмотря на то, что повреждения признали не причинившими вреда здоровью, мужчина понесет наказание. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Судом было установлено, что Иллюшко вину признал полностью, в содеянном раскаялся, принес извинение потерпевшей, имеет на иждивении двоих детей, один из которых является малолетним, имеет хроническое заболевание, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Учитывая все обстоятельства, суд назначил мужчине исправительные работы. Три месяца из его зарплаты будут вычитать десять процентов в доход государства.

К слову, перед случившемся мужчина получил административный протокол. Возможно из-за злобы пьяный петербуржец выплеснул эмоции на собственную бабушку.