Трое альпинистов обокрали пять квартир в Петербурге

Троих петербуржцев осудили за кражи из пяти квартир в высотках. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге осудили троих мужчин, которые обворовывали квартиры, проникая в них с помощью альпинистского снаряжения. С апреля по май 2021 года они совершили пять квартирных краж в домах на улицах Ленсовета, Воскова и Детской. Всего они украли более 900 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Во всех случаях форточники проникали в жилище через общий балкон дома, отжимая стеклопакеты. Квартиры находились на совершенно разных этажах вплоть до 17, - отметили в ведомстве.

Воришки возместили нанесенный ущерб в полном объеме. Но это не помогло им избавиться от уголовной ответственности. Одного из альпинистов приговорили к двум годам и двум месяцам в колонии особого режима, другого к двум годам в колонии строго режима, а третьему дали условный срок.