Убийцу гендиректора компании «Монолит» арестовали на два месяца в Петербурге

Убийцу гендиректора петербургской компании «Монолит» заключили под стражу до 5 октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

41-летнего жителя Сестрорецка отправили под стражу до 5 октября за убийство генерального директора строительной компании «Монолит» Виктора Алиева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Напомним, что убийство произошло утром 5 июня. В тот день мужчина подбежал к бизнесмену и выстрелил в него семь раз.

- Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в убийстве до 5 октября 2023 года, - говорится в сообщении.

Отметим, что вместе с убийцей также задержали и его 43-летнего приятеля. Но последнего отпустили под подписку о невыезде. Следователи выяснили, что у них некое неустановленное лицо заказало убийство гендиректора. А причиной этому послужили долги убитого.

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