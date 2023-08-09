Сбой на синей ветке метро Петербурга произошел вечером 9 августа

На синей ветке метро Петербурга поезда вечером 9 августа начали ходить с задержкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поезда метро в Петербурге обычно следуют с интервалом в две-четыре минуты. Однако вечером 9 августа пассажирам синей ветки придется ждать вагонов немного дольше. От станции «Удельная» до станции «Парнас» сейчас поезда начали ходить с увеличенным интервалом. Причиной этому послужили технические неполадки. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

- На участке Линии 2 от станции «Удельная» до станции «Парнас» поезда следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам, - говорится в сообщении пресс-службы.

Сколько именно поезда будут ходить с увеличенным интервалом, не уточняется.

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