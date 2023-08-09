Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 августа 2023 14:24

Сбой на синей ветке метро Петербурга произошел вечером 9 августа

Поезда метро вечером 9 августа следуют с увеличенным интервалом на синей ветке метро в Петербурге
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
На синей ветке метро Петербурга поезда вечером 9 августа начали ходить с задержкой.

На синей ветке метро Петербурга поезда вечером 9 августа начали ходить с задержкой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поезда метро в Петербурге обычно следуют с интервалом в две-четыре минуты. Однако вечером 9 августа пассажирам синей ветки придется ждать вагонов немного дольше. От станции «Удельная» до станции «Парнас» сейчас поезда начали ходить с увеличенным интервалом. Причиной этому послужили технические неполадки. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

- На участке Линии 2 от станции «Удельная» до станции «Парнас» поезда следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам, - говорится в сообщении пресс-службы.

Сколько именно поезда будут ходить с увеличенным интервалом, не уточняется.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что на станции «Ленинский проспект» в Петербурге по стенам платформы текли ручьи. Причиной появления воды стала авария на городских сетях.