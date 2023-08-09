Петербурженку отправили в колонию за перевоз килограмма амфетамина в каршенирге

Девушку осудили за попытку сбыть килограмм амфетамина в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Петербурга днем 15 декабря 2022 года забрала из тайника почти килограмм амфетамина. Она собиралась продать наркотики на территории Северной столицы. Но их надо было расфасовать, поэтому девушка взяла каршеринг, чтобы добраться до дома. Она спрятала запрещенные вещества под водительским сидением и отправилась в путь. Но до пункта назначения она так и не добралась. Ее по дороге остановили полицейские. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Во время осмотра каршеринга под водительским сиденьем обнаружен черный пакет, в котором находилось спрессованное психотропное вещество массой 974,4 грамма. Его изъяли из незаконного оборота, - добавили в ведомстве.

Девушку признали виновной в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере. За это ее приговорили к шести годам в исправительной колонии общего режима.