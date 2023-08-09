Мужчина поджег BMW пенсионерки за 17 млн рублей в Петербурге

Хулигана арестовали на два месяца за поджог дорогостоящего BMW пенсионерки в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пенсионерка из Петербурга лишилась дорогостоящей машины из-за хулиганов. Она припарковала свой BMW MS Competition у дома 17Г по улице Шевченко 21 марта и ушла. А в четвертом часу ночи 22 марта к дому пришли несколько мужчин и подожгли автомобиль. Задержать пока смогли только одного. 8 августа ему предъявили обвинение и заключили под стражу до 6 октября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Преступление обвиняемый совершил в составе группы лиц по предварительному сговору. То есть еще причастен ряд людей, которые в настоящее время не задержаны и не допрошены. Поэтому фигурант, если бы остался на свободе, мог бы воспрепятствовать привлечению данных лиц к уголовной ответственности. Кроме того, он сам неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, - пояснили решение суда в пресс-службе.

Между тем, потерпевшая на судебном заседании заявила, что 17 млн рублей для нее значительный ущерб, так как она пенсионерка.