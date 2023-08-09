Подозреваемого в жутком изнасиловании в парке Малиновка арестовали на два месяца

Подозреваемого в изнасиловании петербурженки в парке Малиновка арестовали на два месяца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд избрал меру пресечения для мужчины, которого подозревают в жестоком изнасиловании 35-летней женщины в парке Малиновка. Преступник ближайшие два месяца проведет под стражей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Напомним, что все произошло около трех часов ночи 3 августа. Женщина гуляла в парке, когда на нее напал неизвестный. Он ее изнасиловал и угрожал убить.

- Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в изнасиловании с угрозами убийством, совершенном с особой жестокостью. Срок - до 3 октября 2023 года, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что мужчина пошел на первое преступление еще в подростковом возрасте. В 2005 году он получил условный срок за изнасилование. Но уже в 2007 году его отправили в колонию на 21 год за изнасилование убийство и кражу. Правда, весь срок он не отсидел – в 2022 году его выпустили по помилованию.