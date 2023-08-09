Лужи нефти заметили около железнодорожной станции в Ленобласти. Фото: t.me/sztproc

Накануне очевидцы заметили лужи нефти около железнодорожной станции в Ленобласти. Из-за этого Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

– Сотрудники Волховстроевской транспортной прокуратуры оценят исполнение природоохранного законодательства из-за загрязнения в полосе отвода железной дороги станции Кириши, – уточнили в пресс-службе областной организации.

Сейчас оперативно прибывшие на место специалисты собирают разлившуюся смесь и удаляют залитый нефтепродуктом грунт. Сотрудники служб также делают все возможное, чтобы локализовать вещество и предотвратить распространение загрязнения. Прокуратура проверит все обстоятельства и выяснит причины произошедшего, а также даст оценку действиям ответственных должностных лиц. Если будет необходимо, в ведомстве примут меры.