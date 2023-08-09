Движение транспорта ограничат в Петербурге из-за съемок фильма «Берлинская жара». Фото: Артем КИЛЬКИН

Съемки художественного фильма «Берлинская жара» стартовали в Петербурге. Из-за этого в городе на Неве с 8 по 11 августа частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

– Запрет на остановку начнет действовать с 8 по 9 августа в Черноморском, а также в Азовском и в Керченском переулках, – уточнили в Смольном.

На следующий день петербуржцам перекроют для стоянки Галерную улицу от набережной Ново-Адмиралтейского канала до площади Труда и от Английской набережной до набережной Адмиралтейского канала. С семи часов утра нельзя будет припарковаться на Большой Морской и на чётной стороне Малой Морской улицы.

Кроме того, 10 числа, с четырех вечера и до конца суток запретят движение автомобилей по Галерной. С начала следующих суток и до 6:30 утра невозможно будет проехать по Исаакиевской площади.