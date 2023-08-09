Трехэтажный нелегальный ресторан снесли в Курортном районе Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В поселке Репино, расположенном в Курортном районе Петербурга, нашли нелегальный трехэтажный ресторанный комплекс. Его площадь составила три тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Ранее юрлицо и город заключили договор аренды для размещения временного ресторанного комплекса без права возведения капитальных строений. Действие документа истекло пять лет назад. Запись в ЕГРН о госрегистрации права аренды погашена, – уточнили в пресс-службе правительства Петербурга.

Комитет по контролю за имуществом Северной столицы обратился с иском в Арбитражный суд. Там комплекс признали самостроем, а собственника обязали убрать его за свой счет. Но хозяин помещения проигнорировал предупреждение. И теперь будет возмещать причиненный городу ущерб.

Параллельно в городе начали работы по сносу незаконно возведенного трехэтажного торгового комплекса в Приморском районе Санкт-Петербурга.