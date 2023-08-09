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НовостиПроисшествия9 августа 2023 18:43

Петербуржца задержали за неадекватную езду под наркотиками в Приморском районе

Инспекторы задержали лихача, повторно севшего за руль под наркотиками
Элеонора КУРЮМОВА
Петербуржца задержали за неадекватную езду под наркотиками в Приморском районе.

Петербуржца задержали за неадекватную езду под наркотиками в Приморском районе.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Место встречи по-прежнему нельзя изменить. Поэтому инспекторам ГИБДД по Приморскому району вновь попался водитель в состоянии наркотического опьянения. Чуть больше недели назад его же остановили за неадекватную езду и вопли под «солями». Об этом пишет «Дорожный инспектор».

– 31 июля от местных жителей поступило несколько заявок об автомобилисте, находящегося за рулем «Хендая». Петербуржца отвезли на медицинское освидетельствование, где и обнаружили наркотик, – рассказал автор проекта в новой публикации.

В ночь с 8 на 9 августа ситуация повторилась. А в сумке у автолюбителя обнаружили весь необходимый для употребления «запрещенки» инвентарь. На мужчину составили административный протокол за пьяную езду и употребление наркотиков. Его доставили в отдел полиции, а корейскую ласточку – на специальную стоянку.