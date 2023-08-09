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НовостиОбщество9 августа 2023 19:18

Смольный ищет подрядчика для строительства парка электробусов за 11,5 млрд рублей

Новый парк электробусов появится на территории «Ржевки»
Элеонора КУРЮМОВА
Смольный ищет подрядчика для строительства парка электробусов за 11,5 млрд рублей.

Смольный ищет подрядчика для строительства парка электробусов за 11,5 млрд рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский комитет по госзаказу ищет подрядчика, который не только подготовит документацию, но и построит парк для электробусов на «Ржевке». Поэтому ведомство объявило аукцион, который появился на сайте «Госзакупок» 9 августа.

– Максимальная цена контракта оценивается в 11,5 миллиарда рублей, – говорится в прикрепленной документации.

Разместить парк электробусов собираются на улице Потапова, территории Ржевки, а также Индустриальном проспекте. Победитель будет работать с СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Строительство, предположительно, начнется уже в этом году. А закончить его возведение собираются не позднее декабря 2026 года.

Победитель аукциона возведет несущие конструкции, смонтирует оборудование, наружные электрические сети и линий связи. На эти цели предусмотрено около шести миллиардов рублей. Пока что в новом парке хотят разместить порядка 400 электробусов.