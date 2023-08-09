Смольный ищет подрядчика для строительства парка электробусов за 11,5 млрд рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский комитет по госзаказу ищет подрядчика, который не только подготовит документацию, но и построит парк для электробусов на «Ржевке». Поэтому ведомство объявило аукцион, который появился на сайте «Госзакупок» 9 августа.

– Максимальная цена контракта оценивается в 11,5 миллиарда рублей, – говорится в прикрепленной документации.

Разместить парк электробусов собираются на улице Потапова, территории Ржевки, а также Индустриальном проспекте. Победитель будет работать с СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Строительство, предположительно, начнется уже в этом году. А закончить его возведение собираются не позднее декабря 2026 года.

Победитель аукциона возведет несущие конструкции, смонтирует оборудование, наружные электрические сети и линий связи. На эти цели предусмотрено около шести миллиардов рублей. Пока что в новом парке хотят разместить порядка 400 электробусов.