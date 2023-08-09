Тонувшего в Обводном канале петербуржца спасли прохожие. Фото: скриншот видео

Жара в Петербурге начала уходить, а не совсем разумные идеи в головах местных жителей – нет. Поэтому обычные прохожие сегодня, 9 августа, словно в сказке про репку вытаскивали купальщика из Обводного канала. Видео момента спасения пловца появилось в телеграм-канале «SPB TOP NEWS».

– Мужчина решил устроить заплыв в Обводном, но не рассчитал свои силы, – подписали пост авторы видео.

Достать его пытались минимум пять человек. А, учитывая высоту набережной, голыми руками это сделать бы никак не получилось. Поэтому в ход пошел попавшийся на глаза фрагмент металлического забора. Его очевидцы спустили как трос и дружно пытались поднять вместе с пострадавшим. Но у петербуржца все время соскальзывали ступни с влажных плит. Когда мужчина все-таки оказался на берегу, выяснилось, что помощь медиков ему ни к чему.