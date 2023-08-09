Без вести пропавшую 81-летнюю пенсионерку ищут два дня в Петербурге. Фото: «ЛизаАлерт»

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» вновь отправились искать без вести пропавшую пенсионерку. В этот раз в Петербурге пропала 81-летняя женщина. Она ушла из дома 7 августа и не вернулась. Спустя двое суток ее местоположение остается неизвестным. Об этом активисты рассказали в своем сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Возможна потеря памяти, – обратились к неравнодушным местным жителям, готовым присоединиться к поискам, добровольцы.

На ориентировке они указали рост около 165 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза и седые волосы. В день исчезновения женщина была одета в черную блузку, такого же цвета брюки и туфли. С собой она прихватила черную хозяйственную сумку. Всю известную информацию можно сообщить напрямую инфоргу поиска Евгение по телефону 8 960 246 45 60.