Семеновский мост в Петербурге переоборудуют под маломобильных граждан. Фото: Олег ЗОЛОТО

Один из тротуаров на Семеновском мосту в центре Петербурга оборудуют пандусами. Их построят для удобства маломобильных групп населения. Работы, как сообщили в «Мостотресте» Северной столицы, уже начались.

– Приспособление исторического моста под современное использование ведется по многочисленным просьбам местных жителей. Ход ремонта контролирует лично губернатор города на Неве Александр Беглов, – уточнили в пресс-службе организации.

По проекту, по верховой стороне моста, на нечетной стороне Гороховой улицы, сделают два бордюрных пандуса. Завершить переоборудование планируют к 30 сентября.

К слову, в проектировании и обследовании переправы участвуют сотрудники «Мостотреста», которые и представляют маломобильные группы населения. Когда работы закончатся, конструкцию повторно обследуют. Только после этого тротуары введут в эксплуатацию.