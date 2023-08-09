Самокатчик сбил 12-летнего велосипедиста на Комендантском проспекте в Петербурге

12-летний велосипедист пострадал в ДТП с самокатчиком. Фото: скриншот видео

Накануне посреди белого дня на Комендантском проспекте произошло очередное самокатное ДТП. Так, мужчина, управлявший популярным двухколесным транспортом, сбил 12-летнего ребенка. Видео и комментарий родителя пострадавшего ребенка появились в телеграм-канале «Мегаполис».

– Мальчик ехал на велосипеде по специально выделенной полосе. Петербуржец двигался в попутном направлении, но по встречной полосе, – рассказал автор публикации.

С его слов, самокатчик, чтобы, вероятно, избежать столкновения по встречке, резко свернул и врезался в ребенка. Из-за этого взрослый упал на велосипедиста всем весом, попутно придавив самокатом. Мужчина спросил мальчика о самочувствии и, получив положительный ответ, уехал. Уже позже, как рассказал отец подростка, медики зафиксировали травмы. Кроме того, со слов родителя, телефон пострадавшего разбился.