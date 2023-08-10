Десятки мешков с останками скота оказались на улице Белы Куна в Петербурге. Фото: vk.com/kupchinoask

У жителей Фрунзенского района петербурга появился «замечательный» сосед. Накануне, 9 августа, неизвестный выбросил в мусорный контейнер, предназначенный для строительного мусора, нечто не совсем подходящее под это описание. В пухто, расположенном около домов на улице Белы Куна, оказались более десятка мешков с останками животных. Об этом очевидцы рассказали в соседском сообществе ВКонтакте «Купчино – Фрунзенский район | Подслушано».

— Жуткий запах стоит на всю округу. Дышать невозможно, – написал автор публикации.

Свидетели зловония, распространившегося практически на всю улицу также добавили, что уже направили обращения в профильные инстанции. Среди них оказался и 12-й отдел полиции. Но пока что реакции, со слов очевидцев, не последовало. Кто именно из животных нашел свой последний приют в мусорке, по фотографиям определить сложно.