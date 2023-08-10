Двух подростков доставили в отдел полиции из-за нападения на школьника во Всеволожске. Фото: Артем КИЛЬКИН

Двух подростков – 16-ти и 17-ти лет – доставили накануне в отдел полиции. Причиной задержания несовершеннолетних стала перепалка с их ровесником во Всеволожске. Об этом сообщили в пресс-службе местного ведомства.

– Вечером, 9 августа, к сотрудникам полиции, патрулировавшим территорию в поселке Янино-1, по улице Ветряных Мельниц, обратился 17-летний молодой человек, – уточнили в правоохранительных органах.

Специалисты ведомства добавили, что юноша рассказал о «противоправных действиях», совершенных в отношении него. Сейчас с малолетними нарушителями общественного порядка работает инспектор по делам несовершеннолетних. Кроме того, на беседу вызвали и законных представителей хулиганов.

Ранее spb.kp.ru писала, что подростки-мигранты угрожали школьникам пистолетом в Ленобласти. Из-за произошедшего глава СКР Александр Бастрыкин инициировал проверку и затребовал доклад о ее ходе.