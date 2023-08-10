«Лучи Победы» осветили небо Петербурга в честь окончания Ленинградской битвы

«Лучи Победы» осветили небо в честь окончания Ленинградской битвы. Фото: www.gov.spb.ru

Вечером, 9 августа, небо над площадью Победы осветили «Лучи Победы». Свет нескольких мощных прожекторов, размещенных на высотках по сторонам Московского проспекта, включили в честь 79-1 годовщины окончания Ленинградской битвы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Акция напоминает о героической обороне города, о подвиге его защитников, о самом продолжительном сражении Великой Отечественной войны – битве за Ленинград, – подчеркнул губернатор Александр Беглов.

В Смольном напомнили, что в блокаду лучи прожекторов предупреждали о приближении вражеских бомбардировщиков. Сейчас «Лучи Победы» стали символом продолжающейся жизни. В годы войны проспект служил фронтовой дорогой. Прожектора в Северной столице в наши дни включают по особым датам: в День прорыва блокады и в полного освобождения от вражеской блокады, в День Победы.