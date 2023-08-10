Сухой и теплый день до 26 градусов обещают в Петербурге 10 августа

В городе будет тепло, осадков не предвидится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 10 августа, в Петербурге ожидается сухой день. Дожди обойдут регион стороной. В Ленобласти на погоду будет влиять гребень антициклона, который распространится на всю ее территорию. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов. В Ленобласти будет от 22 до 27 градусов. Южный ветер подует со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление вырастет, но останется в норме, - заявил синоптик.

Погода в пятницу, 11 августа, сильно не изменится. Воздух прогреется до 27 градусов, а дождей снова не будет.

Напомним, накануне в Ленобласти заметили лужи нефти около железнодорожной станции. Прокуратура организовала проверку. Сотрудники специальных служб убрали следы топлива с места розлива.