Трое парней в Петербурге сбежали с заправки, не заплатив за гамбургеры

Парня доставили в отдел полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Вневедомственной охраны задержали парня, который ушел с автозаправки, не заплатив за купленную еду в кафе. Все произошло 9 августа около часу ночи. В заведении около АЗС на Северном проспекте в Петербурге пришли трое молодых людей. Они заказали гамбургеры, быстро съели их и ушли. Сотрудница закрыла двери, и третий парень не смог выбраться. В итоге он сам разжал двери и сбежал. Только позже его задержали на улице.

- Получив приметы правонарушителей, сотрудники вневедомственной охраны приступили к их розыску и вскоре обнаружили одного из них (ушедшего с АЗС последним) неподалеку от перекрестка Северного и Тихорецкого проспектов, - рассказали в пресс-службе Вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти.

Когда парень увидел патрульную машину, он сразу побежал в парк Сосновка. Но в итоге его поймали и отвезли в 36 отдел полиции. Остальных двух нарушителей тоже ищут.