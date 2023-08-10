В Петербурге поймали вандала, оставлявшего рекламу наркотиков на зданиях

В рюкзаке парня нашли баллончики с краской. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники полиции в Петербурге задержали 20-летнего парня, который распространял рекламу наркотиков с помощью трафарета и баллончиков с краской. Изначально в полицию обратился работник жилищно-коммунальной службы. Было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Районные наркополицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность предполагаемого рекламщика, 20-летнего жителя областного Кудрово. Однако по месту регистрации мужчина не проживал, поэтому на него была составлена ориентировка и передана во все отделы полиции региона, - рассказали в ведомстве.

Парня задержали лишь 7 августа. Его поймали в момент нанесения очередной рекламы. В рюкзаке нашли три баллончика с краской и трафаретом. А в телефоне были фотографии «работ». За одну такую рекламу ему платили по 90 рублей. А сообщение о предложении заработка поступило ему в мессенджере около года назад.

Полицейские предполагают, что за это время вандал оставил рекламу на более, чем 260 зданиях, в Московском, Кировском и Василеостровском районах.